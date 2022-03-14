MEC prorroga até esta terça-feira (15) prazo de inscrição no Fies

As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão reabertas. Com o período ampliado, os estudantes terão até as 23h59 desta terça-feira (15) para se inscrever. A data da publicação do resultado da chamada regular também foi adiada, passou desta terça (15) para esta sexta (18), no portal Acesso Único.
"O MEC decidiu ampliar o prazo após identificar lentidão e interrupções pontuais na performance da solução tecnológica, durante poucos minutos, no sistema eletrônico de inscrição. A instabilidade, ocorrida apenas no final da noite do último prazo previsto para inscrição, que seria no dia 11, foi pontual, tanto que somente foi percebida por quem acessava o sistema, no horário próximo do encerramento do prazo de inscrição."
Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos. Outra exigência para inscrição é não ter zerado a redação.
NOVO CRONOGRAMA DO FIES
- Dia 15 de março – último dia para inscrição;
- Terça (18 de março) – Resultado da chamada única e lista de espera;
- De 21 a 23 de março – Prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular;
- De 24 de março a 4 de maio – Prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.