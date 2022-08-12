MEC libera hoje pagamento do Bolsa ProUni

Pagamento do Bolsa ProUni será liberado hoje (12) pelo Ministério da Educação Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (12), o Bolsa Permanência do Programa Universidade para Todos ( Prouni ), no valor de R$ 400, estará disponível na conta dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação , no total serão repassados mais de R$ 3,6 milhões para 9.220 estudantes do programa.

O valor pode ser utilizado em despesas com material didático, livros, transporte ou alimentação. Segundo o MEC, o auxílio financeiro é concedido para que os bolsistas do Prouni consigam se manter estudando “sem sacrificar o orçamento familiar”. Tem direito a Bolsa Permanência, o estudante que tem bolsa integral pelo Prouni, que faz curso de graduação com seis ou mais semestres de duração, presencial e com carga diária superior a seis horas de aula.

“O Programa Bolsa Permanência Prouni tem por objetivo diminuir as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas, matriculados em cursos presenciais ofertados por instituições e institutos federais de ensino superior”, explicou o ministério, em nota.

Para receber o auxílio o estudante precisa atender a vários critérios simultaneamente:

Ter renda familiar per capita não superior a um 1,5 salário-mínimo

Estar matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual a cinco horas diárias

Não ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação em que estiver matriculado para se diplomar



Ter assinado termo de compromisso



Ter seu cadastro devidamente aprovado e mensalmente homologado pela instituição federal de ensino superior no âmbito do sistema de informação do programa



COMO FUNCIONA?

A partir dos critérios atendidos, a instituição federal de ensino superior (IFES) do estudante deve assinar um termo de adesão ao bolsa permanência, disponível no sistema de gestão do Programa, ficando obrigada a designar um pró-reitor, ou cargo equivalente, para realizar a operacionalização do programa no âmbito da instituição

Em seguida, a instituição deve divulgar sua adesão ao Programa Bolsa Permanência e mobilizar os alunos interessados. Os estudantes devem preencher seus respectivos cadastros com informações sobre perfil socioeconômico e acadêmico.