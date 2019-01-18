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Educação

MEC lança programa para simular nota no Sisu

Plataforma está disponível na internet; ao entrar na página do simulador, o estudante coloca as notas das disciplinas e a redação de qualquer das edições do Enem que tenha participado

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 20:37

Publicado em 

18 jan 2019 às 20:37
Simulador de notas do Sisu. Crédito: Reprodução | MEC
O Ministério da Educação (MEC) lançou um simulador que permite os estudantes saberem quanto precisam tirar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar no curso que desejam pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 
O simulador está disponível na internet. Ao entrar na página do simulador, o estudante coloca as notas das disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagem, matemática e redação de qualquer das edições do Enem que tenha participado. Depois, marca a alternativa “ampla concorrência” ou “lei de cotas” e, se desejar, usa os filtros disponíveis.
Caso deseje uma simulação mais específica, pode ainda selecionar algumas das modalidades de concorrência, a região e a unidade da federação de sua preferência, além do curso e turno desejados.
O simulador faz um comparativo com todas as edições passadas do Enem, desde 2010, quando o Sisu foi implantado pela primeira vez, até 2018, mostrando a menor nota que ingressou em determinada graduação, por universidade e edição do Sisu.
Segundo o MEC, o objetivo é manter o simulador sempre atualizado, com dados da última edição do Sisu, e disponível para acesso durante todo o ano, de forma a incentivar o estudante a melhorar o seu desempenho no Enem para obtenção de vaga no curso de graduação desejado. O programa foi desenvolvido pela equipe de Business Intelligence da Secretaria Executiva do MEC.
Nesta sexta-feira (18) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou as notas do Enem 2018. As inscrições para o Sisu do primeiro semestre começam na próxima terça-feira (22).

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