Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Me sinto ofendida', diz mãe de Isabella sobre possível ida de Alexandre Nardoni para regime aberto
Caso Nardoni

'Me sinto ofendida', diz mãe de Isabella sobre possível ida de Alexandre Nardoni para regime aberto

Condenado pela morte da filha, ele atualmente cumpre pena no semiaberto; TJ-SP não confirma progressão

Publicado em 12 de Março de 2024 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2024 às 14:00
 Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, morta aos 5 anos, em março de 2008, disse nesta terça (12) que se sente ofendida pela possível ida de Alexandre Nardoni para o regime aberto. Pai da menina, ele foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão pelo assassinato da filha.
Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, no programa Encontro, da TV Globo
Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, no programa Encontro, da TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo
Nardoni progrediu para o semiaberto em 2019, depois de cumprir 11 anos de prisão em regime fechado. O semiaberto permite que ele trabalhe fora da prisão durante a semana e deixe o presídio em cinco oportunidades ao longo do ano, em datas comemorativas. Agora, Nardoni pode ter o benefício do regime aberto a partir de abril.
"Eu me sinto ofendida, como mãe, e até em memória da minha filha, porque a gente não espera. Sabe que vai acontecer, mas não espera que aconteça", disse Oliveira em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta, no programa Encontro, da TV Globo.
"Sabendo tudo o que aconteceu, vivendo essa história, vivendo esse luto, e saber que isso vai acontecer agora [o regime aberto], eu realmente me sinto bem triste por tudo isso. Graças a Deus a Justiça na época foi feita, mas é bem pouco o tempo [de] 16 anos [de prisão] para o tamanho do crime que aconteceu", completou.
O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) afirma, contudo, que não há nenhuma decisão judicial sobre eventual ida de Alexandre Nardoni para o regime aberto.
O advogado Roberto Podval, que o representa, foi questionado, mas respondeu apenas que a defesa não se manifesta sobre este caso.
Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella e também condenada, já cumpre pena no regime aberto desde junho do ano passado.
O casal foi condenado em março de 2010 pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual por ter alterado a cena do crime. Em 2008, a menina foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde o casal morava, na zona norte da capital paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados