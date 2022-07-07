Matrícula de aprovados no Sisu começa na próxima quarta-feira; veja datas

O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior Crédito: Agência Brasil

Candidatos aprovados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o segundo semestre de 2022 devem se matricular entre os dias 13 a 18 de julho na instituição de ensino escolhida. Data, horário e local devem ser consultados na própria universidade ou instituto do curso.

Os nomes aprovados para o segundo semestre de 2022 foram divulgados nesta quarta-feira (6) na página do programa.

O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. O processo utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os candidatos não selecionados ainda podem participar da lista de espera de um dos cursos escolhidos no ato da inscrição, que permite a seleção de duas opções. A lista de espera fica disponível até o dia 18 de julho.

Os aprovados na lista de espera devem ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 25 deste mês.

Nesta edição, foram disponibilizadas 65.932 vagas para mais de 2.000 cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior.