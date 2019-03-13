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São Paulo

Massacre em Suzano: é grave o estado de saúde de dois dos sete feridos

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que foram enviados dois psiquiatras e um psicólogo para prestar atendimento às famílias e aos demais envolvidos na ocorrência

Publicado em 13 de Março de 2019 às 18:13

Publicado em 

13 mar 2019 às 18:13
Escola Raul Brasil, em Suzano, onde crianças foram baleadas em um atentado Crédito: Reprodução/Redes Sociais
É grave o estado de saúde de dois dos sete feridos por atiradores que invadiram, na manhã desta quarta-feira (13), a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.
De acordo com o governo estadual, duas pessoas foram levadas para o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. Uma delas, em estado gravíssimo, foi socorrida, mas não resistiu. A outra está em estado grave, mas estável e em avaliação médica. A identidade das vítimas não foi informada.
Cinco feridos foram levados para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) – dois deles, em estado grave, e um não resistiu.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que foram enviados dois psiquiatras e um psicólogo para prestar atendimento às famílias e aos demais envolvidos na ocorrência. Os psiquiatras e o psicóloga atuarão em conjunto com a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Suzano.
> 'Essas coisas não aconteciam no Brasil', lamenta Mourão

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