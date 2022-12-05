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Na gestão Bolsonaro

Marinha e FAB defendem antecipação de troca dos comandos; Exército é contra

Embora tenha recuado do movimento, a Marinha está alinhada com a Força Aérea Brasileira e defende que seus comandantes sejam substituídos ainda em 2022, na gestão Bolsonaro

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 17:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 17:13
Sede do Ministério da Defesa, em Brasília
Sede do Ministério da Defesa, em Brasília Crédito: Divulgação | Agência Senado
O Exército está isolado nas Forças Armadas em relação à antecipação da troca dos comandos ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora tenha recuado do movimento, a Marinha está alinhada com a FAB (Força Aérea Brasileira) e defende que seus comandantes sejam substituídos ainda em 2022.
Como revelou a Folha de S.Paulo, generais do Alto Comando concluíram que não devem antecipar a troca do comandante, como foi aventado, e vão esperar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para preparar as formalidades para a passagem do comando.
Nos bastidores, o Exército iniciou uma articulação para evitar que o comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), brigadeiro Baptista Júnior, deixe o cargo antes da posse de Lula.
No entanto, na Marinha a percepção é a mesma da FAB, pela antecipação da troca. Para dois ocupantes da Defesa ouvidos pela Folha, de governos diferentes, os chefes militares sinalizam para a tropa que não aceitam integralmente a autoridade de Lula.

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