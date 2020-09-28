Mandetta responde a 'piada' de Bia Kicis: 'Racista nauseabunda e chula'

Sobre a publicação, Luiz Henrique Mandetta diz considerar "triste ver isso" Crédito: Marcos Corrêa/PR

Procurado pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Mandetta declarou, por meio de mensagem: "Racista nauseabunda. Chula. Pequena. Inútil. Abjeta. RACISTA!!!!!". Depois, por telefone, afirmou que lamenta profundamente ver um parlamentar se prestar a esse tipo de provocação.

"É triste ver isso. Para mim, não ofende em nada ser caracterizado como negro. Muito pelo contrário. Sou totalmente favorável à companha da Magazine Luiza. Já era fã da dona Luiza e seria, com orgulho, um garoto propaganda de sua loja", disse Mandetta.

Bia Kicis provocou uma onda de indignação nas redes sociais, depois de publicar a montagem ofensiva. Ao perceber as reações ao que classificou como "piada", disse que não tinha feita nada demais, que não perdeu seu "bom humor" e que não via nenhum problema em publicar uma "chargezinha".