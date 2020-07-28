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Meio Ambiente

Mais de 33 empresas aderem ao movimento contra o desmatamento da Amazônia

A pauta de reivindicações é a mesma apresentada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no início do mês; mas dessa vez contou com 33 assinaturas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:24

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:24

Queimada na Amazônia no município de Novo Airão
Queimada na Amazônia no município de Novo Airão Crédito: Folhapress
Representantes de 71 empresas, reunidas no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), disseram ter saído satisfeitos do encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na manhã desta terça-feira (28). A pauta de reivindicações é a mesma apresentada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no início do mês. Mas, dessa vez, contou com a assinatura de mais 33 empresas, inclusive do setor financeiro.
A reunião faz parte de uma série que está sendo realizada com os poderes executivo, legislativo e judiciário, na tentativa de as empresas influenciarem o atual debate sobre o meio ambiente e de melhorar a imagem do Brasil no comércio internacional. Os empresários têm preocupação especial que o desmate ilegal da Amazônia e outras práticas irregulares causem prejuízos no desenvolvimento dos seus negócios.
Após Mourão e Maia, o grupo deve conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Também devem entrar nessa agenda os governadores, principalmente os da região amazônica.
Segundo a presidente do Cebds, Marina Grossi, com essas reuniões, tem sido criado um canal de comunicação com os três poderes. "Hoje, há uma articulação melhor entre o setor privado e a Câmara. Esse grupo é pela transparência e, de forma alguma, para baixar o sarrafo da questão da sustentabilidade. Pelo contrário, para que a gente possa justamente mostrar o que a gente faz, dentro da segurança jurídica", disse Grossi.

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