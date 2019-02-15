Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais de 200 bens culturais são retirados de área com barragem
Barão de Cocais

Mais de 200 bens culturais são retirados de área com barragem

Os itens estavam localizados em uma área próxima à barragem da Mina de Gongo Soco, sujeita a um possível rompimento

Publicado em 

15 fev 2019 às 20:29

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 20:29

Mais de 200 bens culturais são retirados de área com barragem em Barão de Cocais Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barão de Cocais
Após solicitação do Ministério Público de Minas Gerais, mais de 200 bens culturais foram retirados de Barão de Cocais (MG), na região do Quadrilátero Ferrífero, por uma empresa especializada contratada pela Vale. Os itens estavam localizados em uma área próxima à barragem da Mina de Gongo Soco, sujeita a um possível rompimento.
> MPF pede informações sobre evacuações em Barão de Cocais e Itatiaiuçu
Entre os objetos removidos estão esculturas, retábulos e alfaias litúrgicas, que estão agora sob responsabilidade da Paróquia de São João Batista. Eles serão catalogados e entregues à promotoria.
Na última sexta-feira (08), a cidade foi parcialmente evacuada e 239 moradores foram removidos. No mesmo dia, a Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico recomendou à mineradora que retirasse todos os bens históricos móveis existentes na área.
> Justiça determina que Vale retire animais das áreas de risco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Política Minas Gerais Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados