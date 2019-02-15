Mais de 200 bens culturais são retirados de área com barragem

Após solicitação do Ministério Público de Minas Gerais, mais de 200 bens culturais foram retirados de Barão de Cocais (MG), na região do Quadrilátero Ferrífero, por uma empresa especializada contratada pela Vale. Os itens estavam localizados em uma área próxima à barragem da Mina de Gongo Soco, sujeita a um possível rompimento.
Entre os objetos removidos estão esculturas, retábulos e alfaias litúrgicas, que estão agora sob responsabilidade da Paróquia de São João Batista. Eles serão catalogados e entregues à promotoria.
Na última sexta-feira (08), a cidade foi parcialmente evacuada e 239 moradores foram removidos. No mesmo dia, a Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico recomendou à mineradora que retirasse todos os bens históricos móveis existentes na área.