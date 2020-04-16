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Política

Maia se solidariza com Mandetta por demissão do Ministério da Saúde

Durante a sessão virtual, realizada nesta tarde, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou seu microfone para 'deixar sua homenagem' ao colega de partido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:26

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:26

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
A Câmara teve reação imediata à demissão do Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Durante a sessão virtual, realizada nesta tarde para votar a ampliação do auxílio emergencial, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou seu microfone para "deixar sua homenagem" ao colega de partido.
"Aproveito, e tenho certeza que falo em nome da maioria da Câmara dos Deputados, no momento em que o ministro Mandetta anuncia que foi demitido pelo presidente da República, a nossa homenagem à sua dedicação, ao seu trabalho, sua competência, sua capacidade", disse Maia no plenário. "Mandetta deixa um legado, uma estrutura para que o Brasil, o governo federal, Estados e os municípios, tenham condições de atender da melhor forma possível a sociedade brasileira", disse.
O ex-ministro da Agricultura e deputado Neri Geller (PP-MT) disse, em mensagem de texto, que Mandetta conseguiu, "de forma exemplar, construir uma relação de confiança com a sociedade brasileira".

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