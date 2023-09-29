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Pega de surpresa

Mãe pede guarda das filhas após ex-marido começar namoro com Suzane von Richthofen

Médica Sílvia Constantino relata ‘desespero’ ao saber que as três filhas mantêm contato com Suzane, condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2023 às 05:30

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 05:30

A médica Sílvia Constantino tenta na Justiça conseguir a guarda das três filhas, que têm idade entre 7 e 13 anos, após descobrir que o pai das meninas, Felipe Muniz, mantém um relacionamento com Suzane von Richthofen. Condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no assassinato dos próprios pais, Suzane progrediu para o regime aberto este ano e está grávida de Muniz.
Silvia relatou que foi pega de surpresa com a notícia do relacionamento do ex-marido, com quem foi casada por dez anos, com Suzane von Richthofen. Durante o programa Encontro, da TV Globo, de quarta-feira, 27, Silvia disse que foi informada por moradores de Bragança Paulista, onde mora Suzane, de que Felipe Muniz estava namorando ela.
Sílvia Constatino quer a guarda das filhas após ex-marido iniciar namoro com Suzane von Richthofen
Sílvia Constatino quer a guarda das filhas após ex-marido iniciar namoro com Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução Programa Encontro/TV Globo
"No início eu não acreditei, pensei que fossem montagens. Aí consegui falar com minha filha, e ela confirmou a história", contou Sílvia. Ela disse que se desesperou e que teve quebra automática de confiança no ex-marido, que detém a guarda das crianças desde 2019.
Há cerca de duas semanas, quando soube do relacionamento de Felipe com Suzane von Richthofen, a médica acionou a Justiça solicitando a guarda das filhas em tutela de urgência, mas o pedido foi negado.
"Foi o instinto de proteção. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, ainda mais sendo da área (médica) e tendo acompanhado o caso (pelo noticiário) na época. É um desespero muito grande imaginar que minhas filhas estão tendo contato com essa mulher", afirmou Sílvia.
Suzane Von Richthofen foi condenada em julho de 2006 a 39 anos e 6 meses de prisão, junto com Daniel e Cristian Cravinhos. Eles foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marísia e Manfred von Richthofen, pais de Suzane, em outubro de 2002. Em 2015, ela obteve progressão para o regime semiaberto.
A detenta tem histórico de bom comportamento e sempre trabalhou na penitenciária de Tremembé. No início deste ano, ela progrediu para o regime aberto após decisão da 2.ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté.
Ao Encontro, a defesa de Felipe disse que Silvia não está impedida de ver as crianças. Já a defesa de Suzane preferiu não se manifestar.

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