Mãe pede guarda das filhas após ex-marido começar namoro com Suzane von Richthofen

A médica Sílvia Constantino tenta na Justiça conseguir a guarda das três filhas, que têm idade entre 7 e 13 anos, após descobrir que o pai das meninas, Felipe Muniz, mantém um relacionamento com Suzane von Richthofen. Condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no assassinato dos próprios pais, Suzane progrediu para o regime aberto este ano e está grávida de Muniz.

Silvia relatou que foi pega de surpresa com a notícia do relacionamento do ex-marido, com quem foi casada por dez anos, com Suzane von Richthofen. Durante o programa Encontro, da TV Globo, de quarta-feira, 27, Silvia disse que foi informada por moradores de Bragança Paulista, onde mora Suzane, de que Felipe Muniz estava namorando ela.

Sílvia Constatino quer a guarda das filhas após ex-marido iniciar namoro com Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução Programa Encontro/TV Globo

"No início eu não acreditei, pensei que fossem montagens. Aí consegui falar com minha filha, e ela confirmou a história", contou Sílvia. Ela disse que se desesperou e que teve quebra automática de confiança no ex-marido, que detém a guarda das crianças desde 2019.

Há cerca de duas semanas, quando soube do relacionamento de Felipe com Suzane von Richthofen, a médica acionou a Justiça solicitando a guarda das filhas em tutela de urgência, mas o pedido foi negado.

"Foi o instinto de proteção. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, ainda mais sendo da área (médica) e tendo acompanhado o caso (pelo noticiário) na época. É um desespero muito grande imaginar que minhas filhas estão tendo contato com essa mulher", afirmou Sílvia.

Suzane Von Richthofen foi condenada em julho de 2006 a 39 anos e 6 meses de prisão, junto com Daniel e Cristian Cravinhos. Eles foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marísia e Manfred von Richthofen, pais de Suzane, em outubro de 2002. Em 2015, ela obteve progressão para o regime semiaberto.

A detenta tem histórico de bom comportamento e sempre trabalhou na penitenciária de Tremembé. No início deste ano, ela progrediu para o regime aberto após decisão da 2.ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté.