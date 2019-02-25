Mãe de capixaba morto por segurança relembra últimos momentos do filho

Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga Crédito: Redes Sociais

A esteticista Dinalva, de 35 anos, relembrou em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo neste domingo (24) os últimos momentos de seu filho, o capixaba Pedro Henrique, de 19 anos, que morreu sufocado por um golpe de um segurança de um supermercado no Rio.

Dinalva afirmou que foi ao supermercado comprar um micro-ondas, e que o filho conversava normalmente, e de repente, o ele correu em direção ao segurança.

"A impressão que deu é que ele queria pedir ajuda", disse. "Quando eu cheguei próximo, eu vi que ele tinha falado algo, mas não sei, não ouvi o que era. E aí eu virei pra ele e falei, 'o que foi, meu filho?' Ele ficou parado, estático, olhou pra mim, os lábios dele ficaram brancos. Nisso, meu filho ficou trêmulo e caiu", disse na entrevista.

A esteticista pensou que o filho poderia estar tendo um surto e pediu ajuda. Disse ao segurança que o filho usava drogas e que precisava de ajuda. Quando Pedro Henrique foi para perto do segurança ela pensou que ele iria receber auxílio. "Eu fiquei até mais tranquila, o segurança vai me ajudar. Se meu filho tiver tendo um surto, a ambulância vai chegar, e vai acudir meu filho”, afirmou.

Dinalva conta que foi agredida pelo segurança Davi Amâncio quando tentou salvar o filho. "Quando o segurança jogou ele no chão e caiu em cima dele, eu me preocupei porque o segurança era muito grande", lembra. "Eu fui tentar olhar e tirar, o segurança me deu um solavanco. Eu rolei no chão."

"Eu comecei a falar 'moço, por favor, não machuque ele, ele é meu filho'. Aí ele falava 'cala a boca'. Aí eu levantei, desesperada, e gritei: 'larga ele! Você vai matar ele!", relata.

O segurança Davi Amâncio só sai depois que o jovem perdeu os sentidos. "Ele levantou, olhou de lado, olhou pra mim e disse: 'agora coloca as pernas dele pra cima'. Meu filho já tava...um corpo imóvel."

Dinalva afirma ainda que se sentiu intimidada pelos outros seguranças que acompanhavam a ação de Davi Amâncio com seu filho no chão.

"Fiquei intimidada. Assim como todos ficaram, porque eu tenho certeza que a vontade das pessoas que estavam ali também era salvar meu filho. Até porque ele não tava apresentando risco nenhum”, disse.

Davi Amâncio teve o registro de segurança cassado e está respondendo em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

JOVEM ERA CAPIXABA

O jovem Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga, de 19 anos, que morreu na quinta-feira (14) após levar uma “gravata” de um segurança de um supermercado da Rede Extra, no Rio de Janeiro, nasceu no Espírito Santo. Ele morou em Vitória por um tempo e mudou-se para o Rio de Janeiro após seus pais se separarem.

Atualmente, ele morava no Rio de Janeiro com a mãe — que estava com ele no supermercado, o padrasto e a irmã.