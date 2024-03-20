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Minas Gerais

Macaco de pelúcia é encontrado com tornozeleira eletrônica em operação

O caso ocorreu durante uma operação em uma casa de luxo que prendeu 13 lideranças de uma organização criminosa com atuação nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2024 às 17:18

Publicado em 20 de Março de 2024 às 17:18

O condenado usou a pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça
O condenado usou a pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil encontrou um macaco de pelúcia com uma tornozeleira eletrônica durante uma operação nesta terça-feira (19) em Capitólio (MG). O condenado usou a pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça. O caso ocorreu durante uma operação em uma casa de luxo que prendeu 13 lideranças de uma organização criminosa com atuação nacional.
O homem fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e roubos. Mais de R$ 100 milhões foram apreendidos, além de automóveis, espelhos de documentos, arma de fogo e bloqueadores de sinais. Os investigados teriam lavado milhões de reais para membros da facção usando empresas de fachada. 12 pessoas tinham mandado de prisão e uma outra foi presa em flagrante por uso de documento falso. Três ainda seguem foragidos.
Uma mulher apontada como principal operadora financeira no estado e um corretor de imóveis foram presos. O homem tem registros por estelionato e apropriação indébita, enquanto a operadora era a responsável pela criação das empresas.

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