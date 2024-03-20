Macaco de pelúcia é encontrado com tornozeleira eletrônica em operação

O condenado usou a pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil encontrou um macaco de pelúcia com uma tornozeleira eletrônica durante uma operação nesta terça-feira (19) em Capitólio (MG). O condenado usou a pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça. O caso ocorreu durante uma operação em uma casa de luxo que prendeu 13 lideranças de uma organização criminosa com atuação nacional.

O homem fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e roubos. Mais de R$ 100 milhões foram apreendidos, além de automóveis, espelhos de documentos, arma de fogo e bloqueadores de sinais. Os investigados teriam lavado milhões de reais para membros da facção usando empresas de fachada. 12 pessoas tinham mandado de prisão e uma outra foi presa em flagrante por uso de documento falso. Três ainda seguem foragidos.