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Arthur Lula da Silva

Lula volta para carceragem em Curitiba após cremação do corpo do neto

Viagem foi feita em avião cedido pelo Governo do Paraná

Publicado em 02 de Março de 2019 às 17:56

Publicado em 

02 mar 2019 às 17:56
Lula comparece ao velorio de seu neto de 7 anos Arthur Lula da Silva, no Cemitério Jardim das Colinas. Foto Gabriela Bilo/Estadão Crédito: Gabriela Bilo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está retornando à carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba, após participar do velório e acompanhar a cremação do corpo de seu quinto neto, Arthur Lula da Silva, que morreu aos 7 anos por causa de uma meningite meningocócica.
> Lula promete a neto provar que não é ladrão, diz Ivan Valente
Lula deixou o cemitério de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, de onde tomou helicóptero para se deslocar até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de onde embarca para Curitiba.
A viagem de volta à capital paranaense será feita em avião do governo do Estado, conforme pedido da Polícia Federal.
> Gilmar Mendes liga para Lula, que reage aos prantos no velório
A IDA DE LULA AO VELÓRIO DO NETO
Preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado, no âmbito da Operação Lava Jato, Lula pediu para ir ao velório do neto no início da tarde desta sexta (1º). 
> Defesa pede saída de Lula da prisão para ir ao velório do neto
Por volta das 17h desta sexta (1º), o ex-presidente preso foi liberado para ir ao velório do neto, em São Paulo, após autorização do governador Ratinho Jr (PSD) do Paraná, que destacou que decidiu pela liberação por um pedido da Polícia Federal. Na ocasião, o Governo do Paraná divulgou a seguinte nota: "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguirá para São Paulo em avião do Governo do Paraná. A aeronave foi liberada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, atendendo pedido da superintendência da Polícia Federal no Paraná". 
> Lula é liberado para ir ao enterro do neto Arthur em São Paulo
Lula embarcou para São Paulo, para ir ao enterro do neto Arthur, por volta das 7h deste sábado (2), saindo de Curitiba de helicóptero. 
Lula deixa a prisão e embarca para São Paulo para o velório de seu neto Crédito: Valquir Aureliano / Photopress
> Lula vai de helicóptero a enterro do neto Arthur em São Paulo
Por volta das 11h deste sábado (2), o ex-presidente chegou a São Paulo para ir ao velório do neto. Lula foi autorizado a permanecer por 1h30 no local. A cerimônia de cremação do menino de 7 anos estava marcada para o meio-dia. 
Lula chega ao velório do neto em São Bernardo do Campo Crédito: Reprodução/TV Globo
> Lula chega ao velório do neto em São Bernardo sob gritos de apoiadores

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