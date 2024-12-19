Lula volta para Brasília após se recuperar de cirurgias na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, no início da tarde desta quinta-feira (19), ao Palácio da Alvorada, depois de ficar mais de uma semana em São Paulo se recuperando de dois procedimentos cirúrgicos para tratar um sangramento intracraniano.
O petista foi para o hospital em Brasília em 9 de dezembro com mal-estar e dores de cabeça. Os médicos diagnosticaram o sangramento e o transferiram com urgência para São Paulo naquela mesma noite. Ele foi operado na madrugada. Ficou internado até domingo (15).
Lula ficou em sua casa em São Paulo depois da alta hospitalar até esta quinta-feira para ter um acompanhamento mais próximo dos médicos. Ele foi submetido a uma tomografia pela manhã e, depois, embarcou de volta para Brasília.