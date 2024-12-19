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Liberado

Lula volta para Brasília após se recuperar de cirurgias na cabeça

Presidente foi submetido a uma tomografia na manhã desta quinta-feira (19) em São Paulo e já está no Palácio da Alvorada

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 14:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2024 às 14:25
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, no início da tarde desta quinta-feira (19), ao Palácio da Alvorada, depois de ficar mais de uma semana em São Paulo se recuperando de dois procedimentos cirúrgicos para tratar um sangramento intracraniano.
Lula passa por exames e é liberado para voltar a Brasília Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
O petista foi para o hospital em Brasília em 9 de dezembro com mal-estar e dores de cabeça. Os médicos diagnosticaram o sangramento e o transferiram com urgência para São Paulo naquela mesma noite. Ele foi operado na madrugada. Ficou internado até domingo (15).
Lula ficou em sua casa em São Paulo depois da alta hospitalar até esta quinta-feira para ter um acompanhamento mais próximo dos médicos. Ele foi submetido a uma tomografia pela manhã e, depois, embarcou de volta para Brasília.

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