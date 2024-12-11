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BBC News

Lula passa cargo para Alckmin? O que acontece quando um presidente brasileiro está internado

Lula deve ficar uma semana internado em São Paulo, se recuperando de cirurgia de emergência por causa de uma hemorragia intracraniana.

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 17:22

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 dez 2024 às 17:22
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ficar uma semana internado em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia de emergência realizada na noite de segunda-feira (9/12), por causa de uma hemorragia intracraniana, sequela da queda em que ele bateu a cabeça em outubro.
Segundo a equipe médica do presidente, Lula deixou a sala de cirurgia sem "nenhum comprometimento no cérebro" e está "lúcido, falando e se alimentando", mas ainda precisa se recuperar e só deve receber alta e voltar a Brasília no início da próxima semana.
Segundo professores de direito ouvidos pela BBC News Brasil, não há regras claras na legislação brasileira sobre a substituição do presidente em caso de internação.
A correspondente em Brasília Mariana Schreiber explica o que diz a legislação.

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