Lula passa cargo para Alckmin? O que acontece quando um presidente brasileiro está internado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ficar uma semana internado em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia de emergência realizada na noite de segunda-feira (9/12), por causa de uma hemorragia intracraniana, sequela da queda em que ele bateu a cabeça em outubro.

Segundo a equipe médica do presidente, Lula deixou a sala de cirurgia sem "nenhum comprometimento no cérebro" e está "lúcido, falando e se alimentando", mas ainda precisa se recuperar e só deve receber alta e voltar a Brasília no início da próxima semana.

Segundo professores de direito ouvidos pela BBC News Brasil, não há regras claras na legislação brasileira sobre a substituição do presidente em caso de internação.