Lula lidera entre mulheres, mas empata com Bolsonaro entre homens no 2° turno, aponta Datafolha

A primeira pesquisa Datafolha de segundo turno destas eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre as mulheres nas intenções de voto, mas empata com Jair Bolsonaro (PL) entre homens.
O petista tem 50% do eleitorado feminino, contra 41% do adversário --outras 7% pretendem votar em branco ou anular e 2% estão indecisas. No público masculino, ambos marcam 47%, além dos 5% que dizem não escolher nenhum dos dois e mais 2% que ainda não sabem.
A margem de erro do levantamento --que ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7)-- é de dois pontos percentuais no total, mas sobe para três pontos nos recortes por sexo. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.
A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.
As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.