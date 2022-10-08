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Pesquisa Datafolha

Lula lidera entre mulheres, mas empata com Bolsonaro entre homens no 2° turno, aponta Datafolha

O petista tem 50% do eleitorado feminino, contra 41% do adversário --outras 7% pretendem votar em branco ou anular e 2% estão indecisas. No público masculino, ambos marcam 47%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2022 às 09:35

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 09:35

A primeira pesquisa Datafolha de segundo turno destas eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre as mulheres nas intenções de voto, mas empata com Jair Bolsonaro (PL) entre homens.
O petista tem 50% do eleitorado feminino, contra 41% do adversário --outras 7% pretendem votar em branco ou anular e 2% estão indecisas. No público masculino, ambos marcam 47%, além dos 5% que dizem não escolher nenhum dos dois e mais 2% que ainda não sabem.
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A margem de erro do levantamento --que ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7)-- é de dois pontos percentuais no total, mas sobe para três pontos nos recortes por sexo. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.
A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.
As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.

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