Lula lidera entre mulheres, mas empata com Bolsonaro entre homens no 2° turno, aponta Datafolha

O petista tem 50% do eleitorado feminino, contra 41% do adversário --outras 7% pretendem votar em branco ou anular e 2% estão indecisas. No público masculino, ambos marcam 47%, além dos 5% que dizem não escolher nenhum dos dois e mais 2% que ainda não sabem.

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A margem de erro do levantamento --que ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7)-- é de dois pontos percentuais no total, mas sobe para três pontos nos recortes por sexo. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.