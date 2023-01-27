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Política

Lula janta com Pacheco e PT oficializa apoio à reeleição no Senado

Dois bolsonaristas vão entrar na disputa:  Eduardo Girão (Podemos-CE) e o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2023 às 09:45

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 09:45

Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante sessão de posse do presidente da República no Congresso Nacional
Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante sessão de posse do presidente da República no Congresso Nacional Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
A seis dias das eleições que vão definir a sucessão do comando do Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na quinta-feira, 26, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), candidato à reeleição. O encontro, fora da agenda, durou quase três horas e serviu para ratificar o apoio do bloco governista à candidatura de Pacheco.
Lula levou para a reunião o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT). A conversa ocorreu no mesmo dia em que o PT oficializou o apoio à candidatura de Pacheco. Dois bolsonaristas vão enfrentá-lo: Eduardo Girão (Podemos-CE) e o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), que foi ministro do Desenvolvimento Regional. A campanha de Marinho nas redes sociais associa Pacheco a Lula e explora o antipetismo.
Na sexta-feira da semana passada, dia 20, antes de viajar à Argentina para participar da Cúpula dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), Lula também teve um encontro a portas fechadas com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como mostrou o Estadão.
Enquanto Lula se reunia nesta quinta com o presidente do Senado, integrantes do PT e do governo, como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e a deputada Maria do Rosário (RS), jantavam na residência oficial da Câmara com Lira. Ficou definido ali que Maria do Rosário terá uma vaga na Mesa Diretora da Câmara, ainda a ser definida.

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