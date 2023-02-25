Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula faz ressonância magnética no quadril em hospital de Brasília
Exame de rotina

Lula faz ressonância magnética no quadril em hospital de Brasília

Exame foi para acompanhamento dos exercícios de fisioterapia realizados pelo presidente, segundo a assessoria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2023 às 16:02

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 16:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula foi liberado após exame e voltou ao Palácio da Alvorada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada, na manhã deste sábado (25), no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para a realização de uma ressonância magnética no quadril. 
De acordo com a assessoria do presidente, o exame foi para acompanhamento dos exercícios de fisioterapia já em andamento. Lula já retornou do hospital e está no Palácio da Alvorada.
Questionada se o exame teria sido por conta de uma bursite no joelho, a assessoria não confirmou a relação.
A bursite é caracterizada por uma inflamação que atinge uma estrutura do corpo chamada bursa, que está presente nas articulações. Ela pode ser crônica, quando o paciente sofre da inflamação a vida toda; ou aguda, quando os sintomas se apresentam durante um determinado período do tempo e podem diminuir e até sumir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Brasília (DF) Presidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados