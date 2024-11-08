Lula faz cerimônia ecumênica no Planalto para celebrar 5 anos de soltura

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma celebração ecumênica no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (8) para comemorar o aniversário de cinco anos de sua soltura. Lula deixou a carceragem da sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, em 8 de novembro de 2019.
"Hoje faz 5 anos que recuperei minha liberdade em Curitiba. Para marcar essa data, ao lado de @janjalula [Janja Silva], convidei para uma cerimônia ecumênica todos os religiosos que me visitaram ao longo dos 580 dias em que estive preso", disse em publicação nas redes sociais.
Lula foi preso em 7 abril de 2018 em uma cela especial da Superintendência da PF, em Curitiba. O local mede 15 metros quadrados, tem banheiro e fica isolado no último andar do prédio. Ele não teve contato com outros presos, que vivem na carceragem, no primeiro andar.
A soltura do então ex-presidente ocorreu um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter decidido que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado (o fim dos recursos) do processo. Lula havia sido condenado em segunda instância e, em 2021, o STF anulou as condenações por suspeição do então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba Sergio Moro, responsável pela Lava Jato.