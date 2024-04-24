Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula diz que não esqueceu da 'cervejinha' nem da 'picanha' que prometeu durante campanha
Durante café

Lula diz que não esqueceu da 'cervejinha' nem da 'picanha' que prometeu durante campanha

Atual presidente afirma que preço da carne abaixou e irá abaixar mais em café com jornalistas nesta terça-feira (23)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 abr 2024 às 08:22

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 08:22

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira, 23, que não se esqueceu da "cervejinha" e nem da "picanha" que prometeu durante campanha eleitoral quando era, até então, candidato. Em café com jornalistas, o presidente falou que tem clareza de todas as coisas que prometeu para o povo brasileiro, além de "todas as coisas que eu disse que ia fazer e todas as coisas que vou fazer, certamente".
"Sei que estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo. E tudo isso está acontecendo. Você pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Eu não esqueci e falo até hoje de que o preço da carne já baixou e tem que baixar mais."
A fala veio quando o presidente minimizou os resultados negativos em pesquisas com o argumento de que "sabe o que está fazendo". Segundo ele, "um político qualquer que tiver preocupação com pesquisa no começo de seu mandato, efetivamente ele não está preparado". No começo deste ano, diversas pesquisas revelaram resultados negativos sobre a gestão 3 de Lula.
"No momento que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta do que está acontecendo no Brasil. As pessoas podem não gostar de um presidente, mas podem gostar da política que está sendo colocada em pratica nesse país", argumentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados