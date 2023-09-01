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Operação marcada

Lula diz que fêmur dói 'sentado, de pé e deitado' e confirma cirurgia no fim do mês

O presidente sofre de uma dor crônica e vai ter que fazer um procedimento cirúrgico no quadril, após concluir mais algumas agendas internacionais ao longo de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2023 às 19:28

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 19:28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que irá realizar no final de setembro cirurgia no quadril para tratar de uma dor crônica que, segundo ele, acomete a cabeça do fêmur. A data prevista para o procedimento é 29 de setembro.
Lula, durante visita às as obras do Túnel Major Salles, no Rio Grande do Norte, falou das dores crônicas
Lula, durante visita às as obras do Túnel Major Salles, no Rio Grande do Norte, falou das dores crônicas Crédito: Redes sociais/Ricardo Stuckert
"Eu, desde o ano passado, tenho um problema na cabeça do fêmur. Desde o ano passado, estou sendo instigado a fazer uma cirurgia no quadril. E eu não quis fazer. Primeiro, porque vieram as eleições, estava em campanha, não ia fazer. Depois eu ganhei e falei: 'não posso parar agora e ir para o hospital, eu preciso governar esse país e recuperar tudo o que eles destruíram.' E agora eu não posso parar enquanto eu não viajar", comentou o presidente, em cerimônia em Luís Gomes (RN), onde visitou as obras do Túnel Major Salles no Ramal do Apodi, uma estrutura para distribuição de água, nesta sexta-feira (1).
De acordo com Lula, a última viagem internacional que fará antes da cirurgia será para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, entre 18 e 21 de setembro. No percurso, o petista irá parar em Cuba. Na volta ao Brasil, ele contou que irá receber o presidente do Vietnã, Võ Van Thuong, no dia 26.
"E aí eu vou me preparar para fazer a tal da cirurgia", contou. "Eu vou parar, porque quero confessar para vocês que essa dor dói de manhã, dói de dia, dói sentado, dói em pé, dói deitado, e não tem remédio, o remédio é operar", lamentou.
Lula reclama há meses de dores no fêmur. Em julho, ele fez um procedimento para aliviar o desconforto e disse que faria a cirurgia para corrigir definitivamente o problema em outubro.

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