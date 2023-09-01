Lula diz que fêmur dói 'sentado, de pé e deitado' e confirma cirurgia no fim do mês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que irá realizar no final de setembro cirurgia no quadril para tratar de uma dor crônica que, segundo ele, acomete a cabeça do fêmur. A data prevista para o procedimento é 29 de setembro.

Lula, durante visita às as obras do Túnel Major Salles, no Rio Grande do Norte, falou das dores crônicas Crédito: Redes sociais/Ricardo Stuckert

"Eu, desde o ano passado, tenho um problema na cabeça do fêmur. Desde o ano passado, estou sendo instigado a fazer uma cirurgia no quadril. E eu não quis fazer. Primeiro, porque vieram as eleições, estava em campanha, não ia fazer. Depois eu ganhei e falei: 'não posso parar agora e ir para o hospital, eu preciso governar esse país e recuperar tudo o que eles destruíram.' E agora eu não posso parar enquanto eu não viajar", comentou o presidente, em cerimônia em Luís Gomes (RN), onde visitou as obras do Túnel Major Salles no Ramal do Apodi, uma estrutura para distribuição de água, nesta sexta-feira (1).

De acordo com Lula, a última viagem internacional que fará antes da cirurgia será para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, entre 18 e 21 de setembro. No percurso, o petista irá parar em Cuba. Na volta ao Brasil, ele contou que irá receber o presidente do Vietnã, Võ Van Thuong, no dia 26.

"E aí eu vou me preparar para fazer a tal da cirurgia", contou. "Eu vou parar, porque quero confessar para vocês que essa dor dói de manhã, dói de dia, dói sentado, dói em pé, dói deitado, e não tem remédio, o remédio é operar", lamentou.