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Reforma ministerial

Lula confirma criação do Ministério para Micro e Pequena Empresa

Pasta pode ser chave para entrada do Centrão no governo; presidente poderá remanejar aliados com a criação de ministério
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:12

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:12

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu na última segunda-feira (28), pela primeira vez, criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. A nova pasta será chave na reforma ministerial negociada pelo petista para incluir o Centrão no governo.
"Estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade", declarou Lula.
Presidente Lula diz que criará ministério para pequena e média empresa
Presidente Lula diz que criará ministério para pequena e média empresa Crédito: Canal Gov
A nova pasta não necessariamente interessará ao Centrão, mas possibilitará a Lula remanejar um aliado para o posto e abrir espaço em um ministério mais poderoso.
Já está certo que André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão ministros, mas falta definir quais pastas eles comandarão. O mais provável é que Costa Filho assuma Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. O PP quer colocar Fufuca no Ministério do Desenvolvimento Social.

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As conversas sobre a entrada do Centrão no governo já se estendem há meses e passou por sucessivos adiamentos. Há a expectativa de Lula definir o caso ainda nesta semana, até quarta-feira. Na quinta, 31, ele viaja. É pouco provável que a reforma ministerial tenha algum anúncio caso o presidente não esteja em Brasília.
O petista falou durante o programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC. A produção é uma espécie de "live" de Lula, veiculada toda terça-feira de manhã.

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