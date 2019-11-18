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Lula agradece a Haddad por ter sido candidato à Presidência em 2018

Haddad substituiu o ex-presidente da corrida presidencial, depois que a Justiça Eleitoral declarou Lula inelegível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:34

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:34

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa ao lado da namorada, a socióloga Rosângela da Silva, do ex-candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, e do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) em São Bernardo do Campo Crédito: WERTHER SANTANA/AE
O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva publicou em sua conta no Twitter um agradecimento público ao ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à Presidência da República em 2018 Fernando Haddad (PT).
"Eu quero agradecer o Fernando Haddad, de coração. Eu pedi pra ele ser candidato e ele foi. Agradeço a dignidade que você teve de representar o povo brasileiro", tuitou Lula no começo da noite deste domingo, 17.

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Haddad substituiu o ex-presidente da corrida presidencial como candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) depois que a Justiça Eleitoral declarou Lula inelegível com base da lei da Ficha Limpa. Dias depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em setembro de 2018, o PT passou a usar o mote "Haddad é Lula" em suas propagandas.
Lula cumpria pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na sede da Polícia Federal em Curitiba até o último dia 8, quando foi solto com base da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que inverteu o entendimento anterior da Corte a respeito do cumprimento de pena após condenação em segunda instância.

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