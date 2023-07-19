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Viagem internacional

Lula agradece à África 'por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão'

Declaração foi feita em Cabo Verde, ao lado do presidente José Maria Neves; petista se comprometeu a recuperar a relação do Brasil com o continente africano

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 16:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2023 às 16:55
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (19), ter gratidão à África "por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão" no Brasil. Ao lado do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no país africano, o petista se comprometeu a recuperar a relação com o continente.
"Quero recuperar a relação com continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus", disse Lula, ao lado de Maria Neves em Praia, capital de Cabo Verde.
"Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso País."
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves
Lula cumprimenta o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O presidente costuma dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com países africanos por causa da escravidão. Lula disse que a "forma de pagamento" possível é investimento em tecnologia, formação e ajuda na industrialização e no setor agrícola da África.
Na fala, o brasileiro também comentou sobre a pretensão de abrir embaixadas do Brasil em países africanos que ainda não têm. "O Brasil tem potencial de ajudar o continente africano em muitas atividades", acrescentou.
Lula mencionou que o País ficou afastado do mundo nos últimos anos. De acordo com ele, a democracia no Brasil voltou e as pessoas que tentaram "dar o golpe no 8 de janeiro" serão punidas.
Ao lado do petista, Maria Neves elogiou a liderança do brasileiro. "Lula tem trazido essa grandeza ao Brasil e tem se colocado no mundo a altura dos desafios que o mundo enfrenta", afirmou.
Em sua avaliação, o mundo precisa de "lideranças visionárias, transformadoras e catalisadoras". "O Brasil regressa ao mundo pelas mãos de Lula e esta a trazer a grandeza do Brasil", afirmou, falando sobre a expectativa de fazer uma visita ao País.

Presidente participou de cúpula em Bruxelas

Nesta quarta-feira (19), Lula retorna ao Brasil, após participar da 3ª Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), em Bruxelas, na Bélgica. Durante o regresso, o chefe do Executivo fez uma parada em Cabo Verde, onde se reuniu com o presidente do País. A previsão de retorno a Brasília é ao final do dia.

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