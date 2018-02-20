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Destituição de cargo

Luislinda Valois deixa Ministério dos Direitos Humanos

Pasta deve perder status de ministério; Gustavo Rocha vai assumir interinamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 21:46

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 21:46

Luislinda Valois, ex-ministra dos Direitos Humanos Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A ministra de Direitos Humanos, Luislinda Valois, foi demitida nesta segunda-feira (19). Gustavo Rocha, atual Secretário de Assuntos Jurídicos, assumirá como ministro interinamente. No início desta tarde, ela foi chamada à Casa Civil para conversar com o titular da pasta, Eliseu Padilha, que lhe deu o recado sobre sua demissão. Depois, foi ao gabinete presidencial, onde recebeu os agradecimentos do presidente Michel Temer.
A pasta de Direitos Humanos deve perder o status de ministério para ser incorporada como uma secretaria no Ministério da Justiça nas próximas semanas. Porém, antes da mudança, há ações urgentes de direitos humanos relacionadas às crises em Roraima e Rio de Janeiro que precisarão caminhar rapidamente e por esta razão continuará com ministério por mais um tempo.
A saída de Luislinda vem sendo ventilada desde o ano passado. A desembargadora aposentada, além de pedir para furar o teto salarial se dizendo vítima de trabalho escravo, queria receber mais de R$ 300 mil em supersalários retroativos. Após a repercussão negativa, ela desistiu do pedido.
Em dezembro, pressionada por integrantes do PSDB para deixar o governo Temer, Luislinda pediu ao partido sua desfiliação para seguir à frente do ministério.
 

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