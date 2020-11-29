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Luciano Huck declara voto em Eduardo Paes e desconversa sobre 2022

Após votar na manhã deste domingo (29) na Barra de Tijuca , apresentador declarou apoio ao candidato do DEM à Prefeitura do Rio

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:32
O apresentador de TV e empresário Luciano Huck declarou apoio ao candidato do DEM à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, logo depois de votar, na manhã deste domingo, 29, na Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, na zona oeste.
O apresentador Luciano Huck vota para as eleições municipais 2020, no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, neste domingo (15)
Luciano Huck declara voto em Eduardo Paes e desconversa sobre 2022 Crédito: Beatriz Orle/Futura Press/Folhapress
"Eu votei no Eduardo Paes. Acho que a cidade está precisando desesperadamente de uma arrumação geral", afirmou. "Foram anos muito difíceis para o Rio de Janeiro. É importante que a gente entre agora num ciclo mais virtuoso."
Huck, que ensaiou uma candidatura ao Planalto em 2018, não quis falar sobre a próxima eleição presidencial. "2022 está muito longe ainda", disse. "Vamos discutir as cidades por enquanto."
O apresentador também evitou comentar os encontros recentes que teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, no que seria a articulação de uma frente de centro-direita para derrotar o presidente Jair Bolsonaro.
Junto com outros empresários, Huck apoia o movimento Renova BR, que se dedica a formar lideranças políticas para o executivo e o legislativo. "As transformações que precisamos começam nas cidades", afirmou.

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