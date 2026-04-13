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Primeiro na região

Litoral do Paraná registra tremor de terra de magnitude 2.4

Moradores da Ilha do Mel, na baía de Paranaguá, e também de Pontal do Paraná relataram susto com o tremor nas redes sociais

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 18:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2026 às 18:02
CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um tremor de magnitude 2.4 foi registrado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) às 0h28 deste domingo (12) na região de Paranaguá, cidade do litoral do Paraná.
Moradores da Ilha do Mel, na baía de Paranaguá, e também de Pontal do Paraná relataram susto com o tremor nas redes sociais, mas não há registro de danos em estruturas.
De acordo com o Cenacid (Centro de Apoio Científico em Desastres) da UFPR (Universidade Federal do Paraná), a distância do epicentro do terremoto, em área oceânica, até o Farol das Conchas, ponto conhecido da Ilha do Mel, foi calculada em 13,4 quilômetros.
Ilha do Mel, ponto turístico da cidade de Paranaguá, no Paraná
Ilha do Mel, ponto turístico da cidade de Paranaguá, no Paraná Crédito: Secultur/ Divulgação
Segundo José Alexandre Nogueira, do Centro de Sismologia da USP, tremores com magnitude entre 2 e 3, considerados de baixa magnitude, acontecem semanalmente em alguma parte do Brasil, mas o registro é inédito na faixa litorânea paranaense.
"Apesar de chamarem a atenção, esses tremores são mais comuns do que se imagina. Contudo, esse é o primeiro terremoto que registramos na região", disse ele.
De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, o último tremor de terra registrado no Paraná ocorreu no dia 19 de fevereiro, em Castro, com magnitude 1.7.
Nogueira explicou que tremores do tipo são eventos naturais causados principalmente por grandes pressões que atuam no interior da Terra.
"O tremor que sentimos é o resultado de um deslizamento repentino ao longo de falhas ou fraturas na crosta terrestre, provocado por essas pressões acumuladas", afirmou Nogueira.

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