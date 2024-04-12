Lira 'ofende a harmonia entre os Poderes' ao criticar Padilha, diz PT

SÃO PAULO - O PT divulgou um texto que diz o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), "ofende a harmonia entre os Poderes da República" ao criticar Alexandre Padilha , ministro das Relações Institucionais.

O partido afirmou que o Brasil "precisa de relações republicanas saudáveis". "Ao atacar o ministro Alexandre Padilha, o deputado Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal ", diz nota do diretório nacional da legenda.

O PT saiu em defesa de Padilha com elogios à "competência e capacidade" dele Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O PT saiu em defesa de Padilha com elogios à "competência e capacidade" dele. "É inegável a competência e a capacidade do ministro Alexandre Padilha, tanto no atual governo quanto nas inúmeras oportunidades em que serviu aos interesses do povo brasileiro", afirma o comunicado.

Em evento no Rio, o ministro disse que não vai "descer a esse nível". "Quero repetir aqui. Eu tenho uma mãe alagoana arretada que diz: 'se um não quer, dois não brigam'", afirmou.

"Vou seguir em frente e sem qualquer tipo de rancor. Quero repetir aqui essa produção da periferia da minha cidade de São Paulo, [do] Emicida. 'Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Quando a plateia só deseja ser feliz'. O Brasil só deseja ser feliz.Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais"

'Desafeto pessoal e incompetente'

Lira subiu o tom nas críticas a ministro do governo Lula. Ele fez o comentário após ser questionado se o Congresso teria sofrido uma derrota política e se a votação no plenário que manteve a prisão de Chiquinho Brasão (sem partido-RJ) expôs uma fraqueza do presidente da Câmara.

Lira ainda chamou de "lamentável que integrantes do governo interessados na instabilidade da relação harmônica entre os Poderes fiquem plantando essas mentiras. E depois, quando o Parlamento reage, acham ruim".

"Essa notícia nesta sexta-feira (12), que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto pessoal, além de incompetente. Não existe partidarização, eu deixei bem claro que nesta quinta-feira (11) a votação é de cunho individua", disse Lira, durante visita a evento da frente agropecuária em Londrina.

O PP de Lira se dividiu na votação. O PL foi contra o parecer do relator. Mas Brazão teve a prisão mantida pela maioria dos deputados. Veja como votou cada deputado.