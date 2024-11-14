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BBC News

'Língua que falamos determina como pensamos', diz pesquisador que cresceu com indígenas na Amazônia

Caleb Everett passou infância com indígenas brasileiros, algo que moldou sua percepção sobre línguas.

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 12:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 nov 2024 às 12:43
Todos nós humanos vivemos no mesmo mundo e temos experiências semelhantes. Por isso, todas as línguas faladas no planeta possuem as mesmas categorias básicas para expressar ideias e objetos — refletindo essa experiência humana comum.
Essa noção foi defendida por anos por diversos linguistas, mas para o linguista americano Caleb Everett, quando analisamos os idiomas mais de perto, descobrimos que muitos conceitos básicos não são universais e que falantes de línguas diferentes veem e pensam o mundo de forma diferente.
Em seu livro, baseado em muitas línguas que ele pesquisou na Amazônia brasileira, Everett mostra que muitas culturas não pensam da mesma forma o tempo, o espaço ou os números.
Algumas línguas têm muitas palavras para descrever um conceito como tempo. Outras, como a Tupi Kawahib, sequer tem uma definição de tempo.
Talvez poucas pessoas estejam mais aptas a pensar sobre esse problema do que Everett. Nascido nos Estados Unidos, ele teve uma infância incomum nos anos 1980, dividindo seu tempo entre seu país natal, escolas públicas em São Paulo e Porto Velho, e aldeias indígenas no interior da Amazônia, em Rondônia.
Neste vídeo, o repórter Daniel Gallas explica esse fascinante mundo da linguística. Confira.

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