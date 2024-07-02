Limpeza do aeroporto de Porto Alegre é concluída para retomada parcial de operações Crédito: Divulgação/Fraport

A concessionária Fraport, que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciou a conclusão da limpeza do piso do terminal de passageiros neste domingo (30).

O prédio do aeroporto foi alagado pela enchente que atingiu Porto Alegre, e as atividades estão paralisadas desde o dia 3 de maio no local.

A conclusão da limpeza abre caminho para a retomada das operações de embarque, desembarque e check-in, o que deve ocorrer em até duas semanas. Atualmente esses serviços são feitos no terminal improvisado montado no ParkShopping Canoas, na região metropolitana, que será encerrado com a reabertura do Salgado Filho.

Os pousos e decolagens vão continuar ocorrendo na base aérea de Canoas até a liberação da pista do aeroporto de Porto Alegre, algo previsto para ocorrer somente em dezembro.

A operação em Canoas foi ampliada, com novas ofertas de voos noturnos após obras de infraestrutura e iluminação. Neste domingo (30), a quantidade de voos diários passou de cinco para sete, elevando a capacidade semanal do aeródromo de 70 movimentos de pouso e decolagens para 98. Os voos têm como destino os aeroportos paulistas de Congonhas, Guarulhos e Viracopos.

Questionada pela reportagem sobre como será feito o transporte dos passageiros entre o terminal em Porto Alegre e a base aérea em Canoas, a Fraport respondeu que o processo está em fase final de ajustes e que mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.

As atividades no aeroporto Salgado Filho começaram a ser restabelecidas em junho, com a reativação do terminal de cargas para recebimento e retirada de mercadorias por transporte rodoviário.

Também em junho, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a Força Aérea deram autorização para a retirada de nove aeronaves do aeroporto, de um total de 47 que haviam ficado retidas.