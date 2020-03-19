Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Líder do Podemos pede que TSE adie eleições para dezembro
Coronavírus

Líder do Podemos pede que TSE adie eleições para dezembro

Léo Moraes solicita também que o Tribunal reveja as datas e prazos referentes a convenções partidárias, doações eleitorais e prestação de contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:57

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:57

Deputado quer que primeiro e segundo turnos (onde houver possibilidade de segundo turno) sejam realizados somente no último mês do ano Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O líder do Podemos na Câmara, o deputado federal Léo Moraes (RO), pediu à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, o adiamento das eleições municipais de 2020, em razão da pandemia causada pelo coronavírus no país.
O deputado pede que as eleições para prefeitos e vereadores sejam realizadas no primeiro domingo de dezembro e não mais em outubro. O segundo turno, onde houver, seria no terceiro domingo do mesmo mês.

Veja Também

Com coronavírus, Alcolumbre passa a madrugada internado

Brasil fechará fronteiras terrestres para conter o avanço do novo coronavírus

"A mudança do calendário eleitoral atende às recomendações para assegurar o controle do coronavírus, mas sem nenhum prejuízo ao exercício da democracia", disse Moraes.
Léo Moraes solicita também que o Tribunal reveja as datas e prazos referentes a convenções partidárias, doações eleitorais e prestação de contas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados