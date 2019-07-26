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Lava Jato

Lava Jato devolve R$ 424 milhões à Petrobras

O valor é referente ao pagamento de parcelas dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas e que confessaram participação nos desvios ocorridos na estatal

Publicado em 

25 jul 2019 às 21:53

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 21:53

Petrobrás Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A força-tarefa da Operação Lava Jato devolveu, nesta quinta-feira (25), R$ 424 milhões à Petrobras. O valor é referente ao pagamento de parcelas dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas e que confessaram participação nos desvios ocorridos na estatal.
> Herdeiro da OAS morre depois de infarto em audiência da Lava Jato
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a Petrobras já recebeu R$ 3 bilhões recuperados por meio da atuação do órgão em acordos de delação premiada, leniência e renúncias voluntárias de recursos desviados por investigados na operação.
> Ex-ministro Edison Lobão, filho e nora viram réus na Lava Jato
A primeira fase da Lava Jato ocorreu em 17 de março de 2014. Até o momento, foram realizadas 61 fases. De acordo com o levantamento mais recente do MPF, a operação já resultou em 244 condenações de 159 pessoas. As penas somam mais de 2 mil anos de prisão por diversos crimes, entre eles, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.

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