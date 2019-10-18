Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Laudo aponta que Raíssa foi estuprada antes de ser morta
São Paulo

Laudo aponta que Raíssa foi estuprada antes de ser morta

Um garoto de 12 anos, que teria confessado o assassinato, está apreendido

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 08:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 out 2019 às 08:07
Laudo aponta que Raíssa foi estuprada antes de ser morta na zona norte de SP Crédito: Reprodução
A menina Raissa Eloá Capareli Dadona, de 9 anos, encontrada morta e amarrada em uma árvore no Parque Anhanguera, na zona norte, foi vítima de estupro e morreu por asfixia, segundo aponta laudo da Polícia Técnico-Cietífica de São Paulo. Um garoto de 12 anos, que teria confessado o assassinato, está apreendido.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo site do jornal Agora São Paulo. Assinado pela médica legista Paolla Rossi, o laudo descreve uma série de lesões sofridas por Raissa, incluindo ferimentos compatíveis com mordidas, arraste, estrangulamento e enforcamento.
"O conjunto de vestígios descritos permite afirmar que a morte foi em decorrência de asfixia mecânica por obstrução de vias respiratórias, e as modalidades de constrição cervical e sufocação direta concorreram para o óbito", afirma o documento.

Veja Também

Caso Raíssa: adolescente diz que brincou com menina antes de matá-la

Ainda segundo o laudo, a análise externa do corpo permitiria afirmar que a variedade de lesões seria decorrente de "mais de um tipo de instrumento contundente". Os ferimentos teriam, ainda, "gravidades variadas (...) consequente à ocorrência de espancamento, indicando sofrimento aplicado à vítima nos momentos que antecederam a morte".
A médica legista não encontrou ferimentos que indiquem que Raíssa tenha tentado ou conseguido se defender. Apesar disso, a Polícia Técnico-Científica conseguiu recolher material genético sob as unhas da vítima que pode ajudar na investigação do caso.
Já outras lesões descritas no laudo seriam características de estupro, com introdução de objeto contundente na vítima, segundo aponta o exame. Também foi encontrado sêmen no corpo da menina - o material foi recolhido para análise. Exame complementar apontou, ainda, ausência de álcool ou droga no sangue da vítima.
Raíssa foi encontrada amarrada pelo pescoço a uma árvore do Parque Anhanguera no dia 29 de setembro. Ela havia desaparecido quando participava de uma festa com outras crianças em um Centro Educacional Unificado (CEU) vizinho.
Dois dias depois, a Polícia Civil informou que um garoto de 12 anos confessou ter assassinado a menina. O adolescente morava na mesma rua da vítima e foi visto na companhia dela no dia do crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados