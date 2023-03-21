  • Início
  • Brasil
  • Ladrões invadem hotel e roubam carros de luxo, incluindo uma Maserati
Em São Paulo

Ladrões invadem hotel e roubam carros de luxo, incluindo uma Maserati

Criminosos invadiram o estacionamento do hotel e roubaram três carros e o celular de um funcionário; um suspeito foi preso

Publicado em 21 de Março de 2023 às 11:16

Agência FolhaPress

Maserati levada pelos criminosos Crédito: Reprodução/TV Globo
Ao menos três homens invadiram o Hotel Transamerica Berrini, no Brooklin Novo, na noite desta segunda-feira (20), e levaram três veículos do estacionamento. Segundo a Polícia Militar, uma Maserati Ghibli, que tem valor médio superior a R$ 550 mil, foi levada. Um suspeito foi preso.
Os três homens invadiram o estacionamento do hotel, na rua Guaraiúva, por volta das 23h, segundo a PM, e levaram, além da Masserati, um Audi A4 2009 e um Volkswagen Tiguan 2015.
Um iPhone, que seria de um funcionário do hotel, também foi roubado pelos criminosos.
Criminosos durante ação na garagem do hotel Crédito: Reprodução/TV Globo
A PM foi acionada e encontrou um suspeito nas imediações com a chave da Maserati. O veículo, depois, foi encontrado na estrada de Itapecerica.
O homem detido, de acordo com a PM, já era procurado da Justiça por uma condenação por roubo.
O caso foi registrado no 34º DP.

