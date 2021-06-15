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Habeas corpus

Kassio, do STF, autoriza Witzel a não comparecer à CPI da Covid

Caso resolva ir à comissão, Witzel poderá ficar em silêncio e não precisará assumir compromisso de falar a verdade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 20:26

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 20:26

Governador do Rio, Wilson Witzel
Ex-governador do Rio Wilson Witzel Crédito: Flickr/Governo do Rio
O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu habeas corpus e autorizou o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel a não comparecer à CPI da Covid.
O depoimento de Witzel está previsto para esta quarta-feira (16). Segundo a decisão do magistrado, caso resolva ir à comissão, Witzel poderá ficar em silêncio, não precisará assumir compromisso de falar a verdade e terá direito a ser acompanhado por um advogado.
A convocação do ex-governador fluminense foi aprovada pela CPI em 26 de maio e tinha o objetivo de aprofundar as investigações relativas ao uso por estados da verba enviada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Eleito em 2018 com o apoio da família de Jair Bolsonaro, Witzel tornou-se um adversário político do presidente poucos meses após assumir o comando do Rio de Janeiro.
No ano passado, ele foi afastado do cargo por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em meio a investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos no governo do estado.

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