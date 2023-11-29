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Criança morreu

Justiça manda devolver CNH de motorista que esqueceu menino em van em SP

A decisão permite que o homem volte a dirigir, mas mantém a proibição de transporte escolar pelo condutor. A Polícia Civil ainda investiga o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2023 às 17:03

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:03

A Justiça de São Paulo mandou devolver a CNH do motorista que esqueceu um menino de dois anos em uma van escolar em São Paulo. A criança morreu. O TJ-SP permitiu que o homem possa dirigir, mas manteve a proibição de transporte escolar pelo condutor. Nessa decisão, a Justiça reanalisou as medidas determinadas para a soltura do casal responsável pelo veículo. Flavio Robson Benes e Luciana Coelho Graft foram colocados em liberdade provisória no dia 15.
Também foram revogadas a obrigação de recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga pela dupla. A Polícia Civil ainda investiga o caso. A defesa do casal disse que a decisão da Justiça foi "acertada". "O incidente não tem relação com o direito de dirigir do acusado. Nós não estamos discutindo nada com relação ao Código de Trânsito Brasileiro", afirmou o advogado Gilberto Quintanilha Pucci, em nota enviada ao UOL.

Menino morreu após ser esquecido em van

O menino de 2 anos foi esquecido em uma van no bairro da Vila Maria, zona norte de São Paulo. O veículo passou o dia em um estacionamento. O motorista disse à polícia que buscou o menino em casa pela manhã para levá-lo à escola. Flávio relatou que só percebeu que esqueceu a criança por volta de 16h, quando iria iniciar o processo de buscar um grupo na escola no fim do dia. Luciana era a auxiliar dele.
O menino foi levado até o Hospital Vereador José Storopolli pelo próprio motorista, mas chegou morto. O caso foi registrado no 73ª DP, no Jaçanã.

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