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Perda de mandato

Justiça Eleitoral determina cassação de Crivella, que ficará inelegível

Decisão é referente à eleição de 2020, em processo movido pelo PT e PCdoB; assessoria do Republicanos disse que ainda cabem recursos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2023 às 19:43

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 19:43

RIO DE JANEIRO - A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro determinou a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que ficará inelegível e terá de pagar multa. A decisão foi tomada no dia 8 de maio, em primeira instância, e é referente à eleição de 2020, em processo movido pelo PT e PCdoB.
A assessoria do Republicanos disse que ainda cabem recursos contra a decisão e que não há efeitos imediatos sobre o mandato.
O partido informou ainda que não comentará o caso porque este processo corre em sigilo.
Marcelo Crivella defendeu a retomada da economia carioca
Marcelo Crivella teria montado um esquema para barra a divulgação de notícias sobre a saúde no Rio de Janeiro. Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
De acordo com o blog do jornalista Ancelmo Góis, no jornal O Globo, Crivella ficará inelegível por oito anos e terá de pagar uma multa de R$ 433 mil por ter montado um esquema para barra a divulgação de notícias sobre a saúde no Rio de Janeiro.
Em abril, a justiça eleitoral já havia condenado Crivella a oito anos de inegibilidade por abuso de poder econômico na disputa eleitoral de 2020, em uma ação movida por Eduardo Paes (PSD), oponente de Crivella à época, e a coligação composta por Cidadania, DC, PV, PSDB, Avante, PL e DEM. Esta decisão também era de primeira instância e cabia recurso.
Na ocasião, a defesa de Crivella informou que vai recorrer da sentença da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro.

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