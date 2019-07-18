Justiça do RJ vende jet skis e jet Boat da família de Eike Batista

Jet Ski de Eike Batista Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, responsável pelos processos da Lava Jato no Estado, leiloou nesta quinta-feira (18) mais três bens da família do empresário Eike Batista.

Entre os itens vendidos estão mais dois Jet Ski de Eike, e o Jet Boat Thorolin, que junta os nomes dos filhos mais velhos do empresário (Thor e Olin). O valor dos lance, já com o desconto de 20% por se tratar de uma segunda oferta, somavam R$ 112,8 mil. Também conseguiu comprador a Pajero a diesel blindada, no valor de R$ 124 mil.

A segunda fase do leilão com bens arrestados pela 7ª Vara está conseguindo melhores resultados do que a primeira, quando apenas um Jet Ski e um Jet Boat do empresário Eike Batista foram arrematados arrecadando no total R$ 90,5 mil.

Ainda com alguns itens em aberto para receber lances, quatro bens já foram vendidos, e outros, como a lancha do ex-governador do Rio Sergio Cabral, batizada de Manhattan Rio, avaliada em R$ 2,3 milhões, permanecem sem interessados até o momento.

A fazenda do apontado pela Lava Jato como operador financeiro de Cabral, Carlos Miranda, no valor de R$ 2,2 milhões, e um apartamento de Cabral estimado em R$ 435 mil também ainda não receberam proposta.