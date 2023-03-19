Justiça dá liberdade provisória a homem que arrastou menino em praia de SP

A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória a um homem de 35 anos preso por arrastar um menino pela orla da praia em Praia Grande, no litoral sul do Estado.

A liberdade foi concedida após o homem ser diagnosticado com esquizofrenia. Ele foi liberado para receber tratamento de saúde no início deste mês.

O suspeito está sob responsabilidade legal da irmã. Segundo a Justiça, Karolina Cunha da Conceição agora é a curadora dele. Ficou sob responsabilidade de Karolina "informar ao juízo eventual estabelecimento onde permanecerá internado o réu ou as condições do tratamento ambulatorial".

Justiça quer acompanhar a evolução clínica do homem. O juiz do caso também determinou que a irmã tem o dever de "apresentá-lo à oportuna perícia para exame de sua sanidade mental".

Homem foi acusado de sequestro e cárcere privado.

Em fevereiro, ele foi visto arrastando um menino de 12 anos pela faixa de areia da praia. Testemunhas viram o homem com a criança, chamaram a polícia e o seguraram até a chegada da PM.