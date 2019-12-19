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Goiás

Justiça condena João de Deus a 19 anos de prisão por crimes sexuais

O médium ainda responde a mais dez denúncias por crimes sexuais e outras duas por porte ilegal de arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:19

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:19

João de Deus, médium Crédito: Divulgação
A Justiça de Goiás condenou nesta quinta-feira (19), o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, a 19 anos de prisão por crimes sexuais. A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues, da comarca de Abadiânia, no interior do Estado.
João de Deus foi preso no dia 16 de dezembro do ano passado, sob a acusação de violação sexual mediante fraude e de estupro de vulnerável, crimes que teriam sido praticados contra centenas de mulheres na instituição em que atendia pessoas em busca de atendimento espiritual.
A condenação desta quinta-feira é a primeira por crimes sexuais. O caso está sob segredo de Justiça. O médium ainda responde a mais dez denúncias por crimes sexuais e outras duas por porte ilegal de arma de fogo. Em junho, a defesa de João de Deus recorreu ao Supremo Tribunal Federal para rever sua prisão preventiva.

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Advogados deixam defesa de João de Deus

A defesa alegou que João de Deus, além de idoso - ele tem 77 anos -, é portador de insuficiência coronariana, e que sua custódia "estaria fundamentada apenas no clamor público e no abalo à paz e à tranquilidade pela eventual soltura" do líder espiritual.
O caso foi analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que negou a concessão de prisão domiciliar ou conversão da preventiva do médium por outras medidas cautelares alternativas.

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