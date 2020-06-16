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Rio de Janeiro

Justiça cancela decisão que suspendia nomeação da presidente do Iphan

A nomeação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, amiga da família Bolsonaro, foi motivo de protestos de diversas entidades  ligadas à preservação do patrimônio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:17

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:17

A nova presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra
A nova presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra Crédito: Divulgação/Iphan
O desembargador federal Guilherme Diefenthaeler derrubou uma liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro que suspendia a nomeação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, amiga da família Bolsonaro, para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan.
A primeira liminar, pedindo a suspensão da nomeação, foi concedida em resposta a uma ação popular movida pelo deputado Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura do governo Temer, na semana passada.
O deputado entendia que a turismóloga não possuía "perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou função para a qual tinha sido indicada". A nomeação foi motivo de protestos de diversas entidades ligadas à preservação do patrimônio histórico brasileiro.
Na nova decisão, o desembargador considerou não ter ficado comprovada a "incompatibilidade" do perfil profissional de Larissa Peixoto com o cargo para o qual havia sido nomeada.
Para defender nos autos a nomeação de Larissa Dutra, a União argumentou que ela trabalha no Ministério do Turismo há 11 anos, tendo ingressado por meio de concurso público e ocupado diversos cargos. Hoje o Iphan é subordinado à pasta.
Diefenthaeler destacou ainda que "a suspensão dos efeitos na nomeação" afetaria diretamente "os serviços públicos prestados pelo Iphan, interferindo nos interesses da administração pública".
Ainda hoje, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, cancelou a nomeação da blogueira Monique Aguiar, nomeada em abril, para um cargo de coordenação do Iphan, desta vez sim entendendo que a escolhida não tinha formação para ocupar o cargo.

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