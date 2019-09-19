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Futebol Nacional

Justiça aceita pedido da Caixa para incluir Arena Itaquera no Serasa

A Caixa cobra da Arena Itaquera uma dívida de R$ 536 milhões decorrente da falta de pagamento

Publicado em 

19 set 2019 às 06:22

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:22

Justiça aceita pedido da Caixa para incluir Arena Itaquera no Serasa Crédito: Reprodução
A Justiça Federal de São Paulo aceitou pedido da Caixa Econômica Federal e determinou a inclusão da Arena Itaquera, empresa vinculada ao Corinthians e dona do estádio, no cadastro de inadimplentes do Serasa. A decisão, do juiz 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, Victorio Giuzio Neto, é de 27 de agosto.
A Caixa cobra da Arena Itaquera uma dívida de R$ 536 milhões decorrente da falta de pagamento. O banco, em nota, diz que está disposto à conciliação.
Segundo a decisão da Justiça Federal, caso a Arena Itaquera faça depósito de 30% do valor cobrado, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.
Em 2013, o banco emprestou R$ 500 milhões para a construção da Arena, dos quais R$ R$ 170 milhões, segundo o clube, foram pagos. Por conta de dívidas e correções, o valor da dívida da Arena com o banco cresceu.
“Não está no contrato avisar, mas falamos [à Caixa] que íamos ficar com problema de fluxo de caixa e nunca deixamos de assumir e pagar. Na nossa conta, devemos R$ 470 milhões”, disse o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

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