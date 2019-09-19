Justiça aceita pedido da Caixa para incluir Arena Itaquera no Serasa Crédito: Reprodução

A Caixa cobra da Arena Itaquera uma dívida de R$ 536 milhões decorrente da falta de pagamento. O banco, em nota, diz que está disposto à conciliação.

Segundo a decisão da Justiça Federal, caso a Arena Itaquera faça depósito de 30% do valor cobrado, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Em 2013, o banco emprestou R$ 500 milhões para a construção da Arena, dos quais R$ R$ 170 milhões, segundo o clube, foram pagos. Por conta de dívidas e correções, o valor da dívida da Arena com o banco cresceu.