Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Juiz alega engano e Lula volta a ser doutor honoris causa
Universidade de Alagoas

Juiz alega engano e Lula volta a ser doutor honoris causa

O juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos recuou alegando um 'comando dado no sistema, de forma não voluntária' e arquivou o processo por prescrição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 20:53

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 20:53

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo o título de doutor honoris causa da UNEAL, em 23/08/2017
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo o título de doutor honoris causa da UNEAL, em 2017 Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ser doutor honoris causa da Uneal (Universidade Estadual de Alagoas). Quatro dias após decidir anular o título, o juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos recuou alegando um "comando dado no sistema, de forma não voluntária" e arquivou o processo por prescrição.
Na nova sentença dada nesta quarta-feira (14), o magistrado da 4ª Vara Cível de Arapiraca (AL) explica que, como o ato do conselho universitário que concedeu o título a Lula ocorreu em março de 2012, e a ação popular da advogada Maria Tavares Ferro  hoje candidata a vereadora pelo PSDB em Maceió- foi impetrada apenas em agosto de 2017, o prazo máximo de cinco anos para reclamação foi descumprido, e a ação deveria ser arquivada.
"Sabe-se que a pretensão surge para o titular a partir do momento em que é violado o direito. No caso dos autos, não havendo causa legal de impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional, o termo inicial corre a partir da data da publicação do ato que pretende obter a declaração de nulidade", diz o juiz, dando "solução de mérito pela prescrição."
Sobre a decisão do último dia 10, em que ele mesmo anulou o título de Lula, o juiz alega erro. "A sentença foi liberada nos autos digitais de forma inadequada, possivelmente por algum comando dado no sistema, de forma não voluntária, uma vez que a minuta ainda em edição estava na fila de processos em elaboração e acabou sendo finalizada juntamente com outras decisões corrigidas no mesmo dia."
Na ação original, a advogada alegou que o título era "lesivo ao patrimônio público em razão do desvio de finalidade." Na primeira decisão, o juiz acolheu o argumento citando que "não é razoável, nem atende à moralidade administrativa conceder honraria a alguém condenado judicialmente e que ainda responde a outras ações penais."

Veja Também

"E o Trump?", diz Lula ao ser questionado sobre democracia na Venezuela

Procurada pela reportagem, a advogada Maria Tavares Ferro informou que não concorda com a nova decisão e vai recorrer. "Entendo que o direito está lá, ainda latente, do que pleiteei na petição inicial. Vou reiterar esses termos da petição e vou recorrer ao Tribunal de Justiça. Eu vou discutir isso -se preciso for- até o Supremo Tribunal Federal", afirma.
Lula recebeu o título de doutor honoris causa da Uneal em 23 de agosto de 2017, em Arapiraca (AL), em uma cerimônia durante a caravana que fez pelo Nordeste, oito meses antes de ser preso por condenação do então juiz Sergio Moro. O Conselho Superior da Uneal aprovou a concessão do título em 2012, mas a cerimônia de recebimento só ocorreu cinco anos depois.
À época, a Justiça negou o pedido de liminar apresentado pela advogada para suspender a entrega do título. O MP (Ministério Público) de Alagoas se manifestou pelo arquivamento do processo.
Segundo a justificativa oficial, a homenagem da Uneal ao ex-presidente "foi baseada nos resultados obtidos pela universidade com as políticas públicas viabilizadas durante o governo do então presidente."
Ao todo, Lula já recebeu 35 títulos de doutor honoris causa de universidades brasileiras e do exterior, entre elas o Instituto de Estudos Políticos de Paris, na França; a Universidade de Coimbra, em Portugal; e a Universidade de Salamanca, na Espanha. Quando ainda estava preso, também lhe foi concedida a honraria pela Universidade de Rosário, na Argentina.

Veja Também

Bolsonaro diz a eleitor valorizar o voto e que jamais votará no PT

Tribunal nega liberar documentos da nora de Lula apreendidos na lava jato

Alcolumbre ganha apoio até de líder do PT para se reeleger chefe do Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados