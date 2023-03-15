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Brincadeira de mau gosto

Jovem simula sequestro em busca por seguidores nas redes e é detido em GO

Jovem vestiu roupas rasgadas e marcadas de ketchup para que o falso sequestro parecesse real e confessou que era uma brincadeira para ganhar seguidores

Publicado em 15 de Março de 2023 às 10:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2023 às 10:30
Jovem foi preso após falso sequestro
Jovem foi preso após falso sequestro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A PMGO (Polícia Militar de Goiás) prendeu um jovem na cidade de Luziânia depois que ele e amigos forjaram um sequestro.
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra dois homens mascarados tirando um jovem do porta-malas de um carro próximo à Praça da Matriz de Luziânia.
A falsa vítima foi deixado deitado no asfalto com as mãos amarradas e a boca amordaçada. Para passar a impressão de um crime real, o jovem vestiu roupas rasgadas e marcadas de ketchup, simulando sangue.
A população ao redor se assusta, e a polícia militar é acionada. "Em poucos minutos, todas as equipes da cidade estavam na praça para atender a suposta ocorrência", disse a PMGO.
O sequestro forjado teria ocorrido em uma tentativa de "chamar a atenção da população e ganhar seguidores em seu canal nas redes sociais".
Já no local, as equipes policiais questionaram o homem sobre o suposto sequestro, ao que ele afirmou ser "uma brincadeira de mau gosto". Os policiais detiveram o jovem por considerar que a ação foi uma contravenção penal.
Segundo a PMGO, ele foi "detido para averiguações e esclarecimentos, sendo liberado após assumir o compromisso de comparecer junto ao Juizado Especial Criminal de Luziânia". A reportagem questionou a Polícia Civil do estado sobre o andamento das investigações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

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