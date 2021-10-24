Jovem morre e três são resgatados em desabamento de prédio no Rio

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro Crédito: Bombeiros RJ/Divulgação

Um jovem de 26 anos morreu após o desabamento de um prédio na manhã deste domingo (24) no bairro Olinda, em Nilópolis, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas. São duas mulheres, de 62 e 19 anos, e um homem de 54 anos. Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Gustavo Amorim, de 26 anos, é a vítima fatal do desabamento. Outras três vítimas foram encontradas feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu: Nilceia Souza, 62, Jorge Brandão, 54, e Geovana Amorim, 19.

Informações preliminares indicam que todos os moradores já foram resgatados do desabamento. "Conversamos com vizinhos e com as vítimas removidas e eles dizem que eram só quatro pessoas no prédio e um cachorro, mas o protocolo é somente encerrar as buscas após a varredura com cães", afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de estado da Defesa Civil do Rio, em entrevista à GloboNews.

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro Crédito: Bombeiros RJ/Divulgação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestou solidariedade às vítimas: "Determinei que a estrutura do Estado esteja à disposição dos familiares destas quatro pessoas, principalmente aos parentes do homem que perdeu a vida no desabamento", disse.

A Prefeitura de Nilópolis informou que o prédio que desabou existe há 22 anos e estava legalizado junto à Secretaria de Obras. O secretário Flávio Vergueiro disse que, além das perícias que serão realizadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros, a prefeitura também fará uma investigação sobre as causas do acidente.

De acordo com informações da gestão municipal, Jorge Brandão, um dos feridos no acidente, afirmou que os moradores haviam registrado problemas em uma das colunas do prédio e que cogitaram acionar a Defesa Civil, mas isso não foi feito. O imóvel ficava na rua Coronel José Munhoz, na esquina com a estrada Nilo Peçanha.

A prefeitura também designou equipes para prestar assistência aos feridos. Caso não possam ir para a casa de parentes, eles devem receber um aluguel social de R$ 400.