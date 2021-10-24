Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem morre e três são resgatados em desabamento de prédio no Rio
Três andares

Jovem morre e três são resgatados em desabamento de prédio no Rio

Um dos feridos no desabamento afirmou que os moradores haviam registrado problemas em uma das colunas do prédio e que cogitaram acionar a Defesa Civil, mas isso não foi feito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2021 às 14:17

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:17

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro
Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro Crédito: Bombeiros RJ/Divulgação
Um jovem de 26 anos morreu após o desabamento de um prédio na manhã deste domingo (24) no bairro Olinda, em Nilópolis, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas. São duas mulheres, de 62 e 19 anos, e um homem de 54 anos. Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.
Gustavo Amorim, de 26 anos, é a vítima fatal do desabamento. Outras três vítimas foram encontradas feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu: Nilceia Souza, 62, Jorge Brandão, 54, e Geovana Amorim, 19.
Informações preliminares indicam que todos os moradores já foram resgatados do desabamento. "Conversamos com vizinhos e com as vítimas removidas e eles dizem que eram só quatro pessoas no prédio e um cachorro, mas o protocolo é somente encerrar as buscas após a varredura com cães", afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de estado da Defesa Civil do Rio, em entrevista à GloboNews.
Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro
Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha em resgate após desabamento de prédio de três andares em Nilópolis, no Rio de Janeiro Crédito: Bombeiros RJ/Divulgação
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestou solidariedade às vítimas: "Determinei que a estrutura do Estado esteja à disposição dos familiares destas quatro pessoas, principalmente aos parentes do homem que perdeu a vida no desabamento", disse.

Veja Também

Acidente com incêndio deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Guarapari

Motorista fica ferido em acidente entre carro e carreta em Iconha

A Prefeitura de Nilópolis informou que o prédio que desabou existe há 22 anos e estava legalizado junto à Secretaria de Obras. O secretário Flávio Vergueiro disse que, além das perícias que serão realizadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros, a prefeitura também fará uma investigação sobre as causas do acidente.
De acordo com informações da gestão municipal, Jorge Brandão, um dos feridos no acidente, afirmou que os moradores haviam registrado problemas em uma das colunas do prédio e que cogitaram acionar a Defesa Civil, mas isso não foi feito. O imóvel ficava na rua Coronel José Munhoz, na esquina com a estrada Nilo Peçanha.
A prefeitura também designou equipes para prestar assistência aos feridos. Caso não possam ir para a casa de parentes, eles devem receber um aluguel social de R$ 400. 
Este é o segundo caso de desabamento de edifício registrado no Estado do Rio de Janeiro nos últimos meses. Em junho, um prédio de quatro andares desabou na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Morreram um homem de 30 anos e uma menina de dois anos, que eram pai e filha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Desabamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados