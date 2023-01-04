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Caiu de prédio

Jovem morre após tentar passar de um apartamento para outro no DF

Ísis Tabosa Araújo, 21, escorregou ao tentar atravessar de um apartamento para outro pelas varandas. A Polícia Militar foi acionada e encontrou um homem lavando o imóvel da vítima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2023 às 12:29

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:29

Vítima morreu ainda no local; homem foi encontrado limpando apartamento em que vítima estava antes de cair
Ísis Tabosa Araújo morreu ainda no local; homem foi encontrado limpando apartamento em que vítima estava antes de cair Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 21 anos morreu após cair do 5º andar de um prédio em Águas Claras (DF). Testemunhas afirmaram que Ísis Tabosa Araújo estaria tentando atravessar de um apartamento para outro usando as varandas, quando teria escorregado.
A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, flagrou um homem lavando o imóvel em que Ísis estava antes da queda, onde também foram encontrados uma mesa quebrada e vestígios do que parecia ser sangue nas cortinas, segundo nota enviada à reportagem pela corporação.
A queda aconteceu por volta de 12h na segunda-feira (2). Seguranças do prédio averiguaram pelas câmeras de segurança que pelo menos mais duas pessoas estavam no apartamento no momento da queda e deixaram o local logo após o episódio.
Após a apuração inicial, o caso foi encaminhado para a 21ª DP (Taguatinga). Em nota, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre as hipóteses que trabalha e afirmou que a investigação segue "sob o sigilo necessário para a efetividade das diligências".
A corporação declarou que só dará mais informações à imprensa quando tiver avanços significativos ou após a conclusão das investigações.
O comunicado também não deu mais informações sobre a identidade ou atual situação do homem encontrado no apartamento em que Ísis estava. Segundo a PM, ele foi preso em flagrante por Favorecimento Pessoal e Fraude Processual.

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