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Tragédia

Jovem invade escola com facão, mata crianças e professoras em SC

O suspeito, um jovem de 18 anos, foi detido e levado ferido a um hospital após o crime

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:42

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:42
Jovem invade escola e mata crianças no Oeste de SC
Jovem invade escola e mata crianças e professoras no Oeste de SC Crédito: Simone Fernandes/Arquivo Pessoal
Três crianças e duas professoras morreram após um ataque em uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta nesta terça-feira (4). Segundo o site de notícias da Globo, o G1, o suspeito, um jovem de 18 anos, foi detido.
De acordo com informações da Agência FolhaPress, uma quarta criança teria ficado ferida e sido encaminhada para um hospital. Conforme relatos, após o ataque, o autor dos golpes se feriu e foi levado a um hospital. A Polícia Militar afirmou que ele não era aluno da escola. 
O delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, disse que o jovem entrou no local e atingiu as vítimas com um facão. A escola Aquarela atende crianças de seis meses a dois anos.
De acordo com o 2º Batalhão da PM de Chapecó, que prestou apoio na ocorrência, a corporação começou a receber várias ligações de moradores e funcionários pedindo socorro por volta das 10h35. Segundo os relatos, um pessoa que entrou na escola estava golpeando alunos e professores com um facão.
“Chegamos lá, uma cena de terror. Consegui entrar na escola. Tinha um cara deitado no chão, mas ainda vivo, uma professora morta, uma criança morta também. A sala estava fechada, não deixaram a gente entrar", lamentou a secretária municipal de Educação, Gisela Hermann.
Além da Polícia Civil e da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Geral de Perícias continuam trabalhando no local.
Pelas rede sociais, o governador afastado Carlos Moisés lamentou o fato. "Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste", escreveu. Governadora em exercício, Daniela Reinehr decretou luto.
O município de Saudades tem 9.810 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mais informações em instantes

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