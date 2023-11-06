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Em Goiás

Jovem filma disparo que a matou; namorado é preso pelo assassinato

s imagens mostram que Ielly Gabriele Alves gravava o namorado enquanto ele segura e empunha uma arma. O homem, identificado pela Polícia Militar como Diego Fonseca Borges, 27, aponta para a jovem e dispara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 05:45

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 05:45

Uma mulher de 23 anos registrou em vídeo o momento em que é atingida por um disparo de arma de fogo, na noite de sábado (4), em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Ela acabou morrendo, e o namorado foi preso acusado de assassinato.
As imagens mostram que Ielly Gabriele Alves gravava o namorado enquanto ele segura e empunha uma arma. O homem, identificado pela Polícia Militar como Diego Fonseca Borges, 27, aponta para a jovem e dispara.
Diego Fonseca Borges apontado arma para namorada Ielly Gabriele Alves em Jataí, Goiás
Diego Fonseca Borges apontado arma para namorada Ielly Gabriele Alves em Jataí, Goiás Crédito: Reprodução/Redes sociais
É possível ouvir o disparo na gravação. Em seguida, ela cai no chão e o vídeo é cortado. Ielly chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento.
Equipes do 15° BPM foram informadas de que uma jovem havia dado entrada no hospital com um ferimento causada por arma de fogo. No local, o rapaz teria dito que estava conduzindo um veículo com sua namorada como passageira quando homens em motocicleta teriam disparado contra eles, informou a PM.
Segundo a polícia, o namorado da vítima entrou em contradição ao contar sua versão do episódio. Por isso, ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil.
Os investigadores analisaram o celular da jovem e encontraram a gravação da sua morte.
O namorado dela foi preso em flagrante sob a acusação de homicídio qualificado -crime caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.
O UOL não localizou a defesa de Diego Fonseca Borges. Se houver manifestação, o texto será atualizado.

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